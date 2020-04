Carabinieri Ponte Pattoli, 15 denunce anti Coronavirus e 4 per furto

Da quando è iniziata l’emergenza Coronavirus stanno portando spesa e medicinali alle famiglie in difficoltà. Ed ora anche la pensione agli anziani che lo chiedono. Controllano chi viola le norme anti contagio, con una quindicina di sanzioni per spostamenti non giustificati. E presidiano il territorio contro i reati tradizionali, con 4 denunce per furto. Sono tante le attività svolte dai carabinieri della caserma di Ponte Pattoli.

Un lavoro straordinario, per il quale sono ringraziati dall’assessore Luca Merli a nome dell’intera amministrazione comunale, “perché, dimostrando un forte senso di attaccamento alla comunità locale, sono stati di grande supporto agli abitanti della frazione in questa emergenza, continuando comunque a garantire l’attività di controllo del territorio”.

“Il particolare esempio dei carabinieri di Ponte Pattoli – conclude Merli – ci offre un’ulteriore occasione per ringraziare tutte le forze dell’ordine e la nostra Polizia locale per l’impegno, la professionalità e la dedizione con cui hanno operato e continuano ad operare in questi difficili giorni di emergenza, garantendo la sicurezza e il sostegno ai cittadini di Perugia”.