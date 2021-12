Capodanno, ecco dove sono vietati i botti: l’ordinanza

Divieto dalle 16 del 31 dicembre alla mezzanotte del primo gennaio in tutte le aree pubbliche e in prossimità dell'ospedale e del canile

Botti di Capodanno vietati a Perugia. Ordinanza del sindaco Romizi che vieta dalle ore 16 del 31 dicembre 2021 e fino alle ore 24 del 1° gennaio 2022, su tutto il territorio comunale “di accendere, lanciare e sparare fuochi d’artificio cui consegua deflagrazione, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari, ove provocanti detonazione, in luoghi aperti al pubblico ed in vie, piazze ed aree pubbliche, con particolare riguardo a quelle a distanze inferiori a 200 metri da ospedali, cliniche, luoghi di ricovero e cura, canili, nonché in tutte le aree a distanze inferiori a 500 metri da ogni cantiere, pubblico o privato”.

L’Amministrazione raccomanda ai cittadini a tutela della propria ed altrui incolumità:

– l’acquisto di prodotti pirotecnici debitamente dotati della dicitura comprovante la possibilità di commercializzazione al pubblico, nonché della prevista etichettatura recante, tra l’altro, i limiti di età e le altre condizioni di vendita, l’istruzione per l’uso, la distanza minima di sicurezza, e soltanto presso i rivenditori autorizzati;

– di non consegnare ai minori prodotti pirotecnici che, ancorché non ne sia loro espressamente vietato l’utilizzo, necessitino di una certa capacità nel loro uso;

– di non raccogliere eventuali prodotti pirotecnici inesplosi che dovessero essere reperiti.