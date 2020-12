Capodanno 2021, attesa in festa e musica per il brindisi online, insieme a Guercio.org - Tuttoggi

La fitta scaletta dello show che partirà da Spoleto per raggiungere tutti gli umbri, vicini e lontani, show organizzato da Guergio.org in collaborazione con TuttOggi.info

Il Capodanno 2021 quest’anno si chiama Guerciodanno, lo show live per festeggiare insieme la mezzanotte e brindare all’arrivo del 2021. Tutto rigorosamente live.

Dalle 22,00 del 31 dicembre infatti partirà lo spettacolo in diretta dalla Sala Frau di Spoleto per attendere la fatidica mezzanotte che si porterà via questo anno a dir poco negativo.

A presentare la serata, ricca di ospiti e interventi, saranno i mattatori di Guercio.org, Tommaso Biondi e Fabio Pinchi che ci terranno compagnia fino alla mezzanotte e mezza.

Uno show per trascorrere in leggerezza e allegria più di due ore dense di ospiti: dal palco della Frau infatti suoneranno dal vivo gli Egoricarica, mentre si alterneranno con contributi live il maestro Egidio Flamini con la mezzosoprano Elisabetta Pallucchi, la Blue Band e il poliedrico artista Michele Zualdi. Spazio anche alla lettura di un famoso pezzo del Sor Clemente dell’indimenticato Alberto Talegalli, letto da Carlo Vantaggioli e un momento per ballare tutti insieme anche da casa sui passi della Team Dance. I comici saluti di Chiara Becchimanzi direttamente da Stand Up Comedy di Sky

Non mancheranno il monologo di Tommaso Biondi e la voce blues di Fabio Pinchi, che ritornano in esclusiva dopo i fasti della Rivista degli studenti.

Sono solo alcuni dei momenti inseriti nella fitta scaletta dello show che partirà da Spoleto per raggiungere tutti gli umbri, vicini e lontani, show organizzato grazie agli sponsor Tuttoggi.info, Vuscom, Mediamarketer e al contributo tecnico e artistico di Opera26, Guercio e Acme Produzioni.

Uno spettacolo di cultura, musica, comicità per questa serata che segnerà la fine del 2020 e l’ingresso del 2021.

Capodano umbro, come seguirlo

Lo spettacolo dal vivo potrà essere seguito in diretta da smartv collegandosi al canale Youtube di Guercio, oppure sulle pagine Facebook di Guercio.org e Tuttoggi.info.

La macchina organizzativa è al lavoro per proporre questa serata di allegria, grazie all’accordo stretto con la Cooperativa Il Cerchio che gestisce la suggestiva Sala Frau che per l’occasione verrà aperta agli artisti e allo staff tecnico.

Una squadra di circa 20 persone che poche ore prima dell’inizio dello spettacolo si sottoporrà al tampone covid per garantire la massima sicurezza a tutti gli operatori e agli artisti.

Purtroppo, nel rispetto delle vigenti norme e delle autorizzazioni, lo show non potrà essere aperto al pubblico, ma l’ormai consolidata diretta live di Guercio, saprà sicuramente rallegrare la serata dei tantissimi followers.

Tutti pronti. Il count-down è già cominciato.

