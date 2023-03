Caos traffico sulla Terni – Rieti, lunghe code

Lunghe code lungo la superstrada Terni - Rieti, interessato il tratto prima e dopo della galleria Valnerina

Traffico pressoché fermo giovedì mattina lungo la Terni – Rieti (ss 79bis) in entrambe le direzioni nel tratto prima e dopo la galleria “Valnerina”. Lunghe code si registrano sia per chi proviene da Terni Est che per chi proviene dal confine con il Lazio e da Piediluco.

I problemi alla viabilità sarebbero dovuti a dei lavori in corso nel tratto stradale in questione, anche se non sono stati preventivamente comunicati da Anas.