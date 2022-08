Cantiere edile poco sicuro a Perugia, denunciato titolare di una delle ditte

Le violazioni riguarderebbero alcune assenze dei requisiti di sicurezza e mancato rispetto delle norme in materia di anti-infortunistica riguardanti, sia la salvaguardia dei lavoratori, sia lo stato di sicurezza sui luoghi di lavoro, configurando ipotesi di condotte penalmente rilevanti volte alla tutela dei lavoratori stessi.

Nello specifico è stato riscontrato che:

il ponteggio usato nel cantiere aveva, in più punti, una distanza superiore ai 20 cm. dalla muratura; non erano state adottate le cautele necessarie a consentire l’accesso in sicurezza dei lavoratori al solaio di copertura. Nel corso dell’attività ispettiva, inoltre, sono state comminate ammende per complessivi € 1.228,51.

foto di repertorio