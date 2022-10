Cantiere del sisma sospeso a Maltignano. Denunciata la madre di un operaio

Il legale rappresentante dell’impresa edile è stato denunciato, in quanto presunto responsabile delle violazioni previste dal D. Lgs. 81/2008.

In particolare, l’imprenditore avrebbe omesso le previste precauzioni per evitare le cadute verso il vuoto (Art 122 co 1); avrebbe omesso di installare impalcati muniti di tavole fermapiede e protezioni contro le cadute verso il vuoto (Art. 126 co 1); non avrebbe provveduto a redigere il calcolo di resistenza e stabilità del ponteggio utilizzato (Art. 133 co 1). Infine, il pimus (il documento operativo relativo al ponteggio) sarebbe stato carente dei requisiti minimi previsti (Art. 134 co 1).

Per tali violazioni è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale fino al ripristino delle regolari condizioni di lavoro.

Oltre alla denuncia, al titolare dell’impresa edile sono state contestate violazioni amministrative per un importo di 3.000 euro e ammende per circa 5.000 euro.

Tutto ok, invece, per i controlli effettuati sui lavoratori, che avevano un contratto di lavoro in regola. Ma identificando uno degli operai, i militari hanno visto che uno di questi risultava far parte di un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza. La madre avrebbe dunque omesso di comunicare all’Inps la variazione della condizione occupazionale del figlio, occupato presso il cantiere con contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo maggio-settembre 2022. Per tali ragioni, la donna è stata denunciata in merito alla normativa sul reddito di cittadinanza, per aver percepito nel periodo maggio-settembre 2022 l’importo complessivo di 3.127 euro.