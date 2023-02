Cantamaggio Ternano, inizia a germogliare la 127esima edizione - Tuttoggi

Castellani: “Si sta già lavorando con progetti alla mano”

“Nei cantieri cittadini dei vari quartieri si sta già lavorando con progetti alla mano per dare vita ai colossi di cartapesta, che, come ogni anno, troveranno spunto in fatti di attualità. Aspettiamo di poter avere un capannone per realizzare i carri tutti insieme. Malgrado le difficoltà vogliamo garantire ai ternani la manifestazione”.

Ogni anno, fra il 30 aprile e il primo maggio, una sfilata di carri allegorici annuncia il ritorno della primavera. La festa trae le sue origini nei millenari riti della fertilità e della rinascita legati alla natura.