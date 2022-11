“Ogni volta che prendo un riconoscimento Michelin succede qualcosa di bello in famiglia”. Così Antonino Cannavacciuolo, a margine della presentazione della guida Michelin Italia 2023 in Franciacorta, commenta la terza stella ricevuta dal ristorante Villa Crespi di Orta San Giulio, in Piemonte. “Questi ragazzi – dice lo chef parlando della squadra di Villa Crespi – mi stanno dando tanto, siamo riusciti a fare un gruppo davvero bello”.

