Stefano Bartolomei, il maitre di Spoleto alla corte di chef Cannavacciuolo

Dal ristorante stellato di Hong Kong “Arcane” alla corte dello chef Antonino Cannavacciuolo. Il maitre di Spoleto Stefano Bartolomei torna in Italia dopo anni all’estero, portando con sé un bagaglio di esperienze significativo e si conferma come un professionista di eccellenza che tiene alto il nome della sua città. Il team di cui fa attualmente parte, infatti, al ristorante “Villa Crespi” (sul lago d’Orta, in provincia di Novara, 2 Stelle Michelin) ha appena ricevuto il riconoscimento di “Miglior servizio di sala” dalla Guida del Gambero Rosso.

Stefano Bartolomei, dunque, passa un ristorante stellato ad un altro, dopo anni di impegni e sacrifici. Laureato in Enologia, si è ben presto fatto valere fino a volare nel 2015 fino ad Hong Kong, dove ha lavorato come general manager al ristorante “Arcane”, 1 Stella Michelin.