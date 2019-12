Cannara, il sindaco Gareggia replica alla minoranza: "Con Pastorelli tecnico approvati lavori importanti" - Tuttoggi

La scelta di Luca Pastorelli era la migliore delle soluzioni possibili per il Comune di Cannara. È la replica del sindaco, Fabrizio Gareggia, alle critiche di Siamo Cannara, che aveva definito la scelta dell’ex vicesindaco (fino a due giorni prima dell’assunzione in Comune) “quantomeno singolare e certamente inopportuna”.

“Nel corso di questo anno – replica Gareggia – abbiamo avuto il pensionamento di un dipendente di categoria D nell’area tecnica e il precedente responsabile dei lavori pubblici, in quanto inquadrato nella categoria C, non può più ricoprire questo incarico in base al nuovo contratto collettivo nazionale. Pastorelli è un professionista con oltre 20 anni di esperienza che conosce benissimo il nostro Comune. Era dipendente del Comune di Assisi, distaccato a Bettona con il ruolo di responsabile dell’area tecnica. Il trasferimento a Cannara è stato fatto a parità di condizioni contrattuali ed economiche, con una normale procedura di comando”.

Per Gareggia, quella di Pastorelli era dunque la soluzione “più economica, rapida ed efficace” e tra l’altro da quando l’ex vicesindaco è il nuovo responsabile unico dell’area tecnica “abbiamo approvato e finanziato lavori di manutenzione delle strade per circa 200.000 euro, il rifacimento dello stadio di Casone per 400.000 euro, la riqualificazione totale a led della pubblica illuminazione, il bando per la progettazione del nuovo polo scolastico”. Nel 2020, invece, si conta di avviare la ricostruzione delle scuole(2,4 milioni di euro), con la realizzazione della centrale termica a cippato (390.000 euro), l’ampliamento del cimitero di Cannara (400.000 euro), la totale riqualificazione del Parco XXV aprile (600.000 euro), la sistemazione dell’area di Piandarca con la relativa illuminazione (90.000 euro), la sistemazione e il restauro dell’area archeologica di Urvinum Hortense (120.000 euro).