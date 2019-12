Cannabis legale online: le varietà di Justbob - Tuttoggi

Acquistare la cannabis legale online è possibile anche in Italia, basta conoscere lo shop a cui affidarsi. La scelta del negozio digitale dovrebbe essere presa dopo aver valutato la sicurezza dell’acquisto, le recensioni dei clienti ed il numero di prodotti offerti in catalogo.

In Italia sono in aumento gli acquirenti che decidono di ricevere direttamente a casa le varietà di cannabis light che desiderano provare. Molti di questi visitano lo shop online di marijuana light Justbob, conosciuto soprattutto per il ricco catalogo di prodotti, tutti della massima qualità.

Varietà di Justbob: ecco cosa si trova in catalogo

Justbob è considerato il primo negozio online di cannabis legale in Italia e questo successo è stato raggiunto anche grazie alle numerose varietà che sono disponibili in catalogo. L’ampia offerta consente all’e-commerce di soddisfare i desideri di tutti i clienti, che possono visitare lo shop online sicuri di reperire ciò di cui sono alla ricerca.

Al momento, in catalogo i clienti possono trovare quattordici varietà di cannabis legale, da acquistare in pochi minuti senza spostarsi da casa. Tutti i prodotti acquistati sono spediti in pacco anonimo, entro due giorni lavorativi, e per gli ordini sopra i sessanta euro non sono applicati costi di spedizione.

Una delle varietà più richieste è la California Haze, ideale per chi è alla ricerca di una cannabis light dall’aroma delicato. I più esperti potranno avvertire chiaramente delle note fruttate e anche un retrogusto che richiama il sapore dello zucchero filato. Questa varietà viene venduta a partire da 3,10€ al grammo. Il costo dipende dalla quantità acquistata e lo stesso vale per tutte le varietà di Justbob.

Un’altra varietà da segnalare è la Do Si Dos, di recente introduzione in catalogo. Il prezzo parte da 4,60€ al grammo, ha un aroma morbido ed al tempo stesso intenso che si rifà ai sapori e ai profumi del bosco. I più esperti noteranno di sicuro il retrogusto di castagna, mentre sarà più facilmente avvertibile da tutti l’odore del pino silvestre.

Sebbene si tratti di una varietà di recente introduzione, i consumatori l’hanno subito apprezzata ed infatti è già una delle più vendute sullo shop online di Justbob. Lo stesso è accaduto con la Bubblegum, già considerata tra le migliori varietà presenti in catalogo.

Anche in questo caso si possono avvertire fragranze boschive, ma quelle tipiche dei mesi caldi, mentre nella Do Si Dos prevalgono gli aromi dei mesi più freddi dell’anno. La varietà Bubblegum è apprezzata anche per il prezzo ridotto, viene venduta infatti a partire da 2,90€ al grammo.

Kit di prova: perché acquistarne uno?

Le tante varietà di Justbob presenti in catalogo possono rendere la scelta difficile. Oltre ad acquistare la propria tipologia preferita di cannabis light, si potrebbe avere difficoltà a sceglierne un’altra da provare: per offrire ai clienti la possibilità di testare facilmente più prodotti, nel catalogo sono stati inseriti anche dei kit di prova.

Sono disponibili in totale sei diversi kit di prova, tutti ideati per i clienti che vogliono provare le migliori varietà presenti in catalogo.

Tre kit prevedono l’acquisto di un grammo per ciascuna tipologia e sono disponibili in formati differenti: da cinque, otto e dodici varietà, venduti rispettivamente a 35€, 60€ e 85€.

Per quanto riguarda gli altri tre kit, invece, ognuno è composto da quattro varietà e per ciascuna di queste sono presenti cinque grammi, per un totale di 20 grammi di cannabis light. Il kit Small Buds viene venduto a 75€, quello dedicato alle genetiche GreenHouse ha un costo di 85€ ed infine quello dedicato alle Indoor ha un prezzo di 125€.