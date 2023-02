Cancro infantile, al “Chianelli” convegno sulle prospettive terapeutiche

“Nonostante le percentuali di guarigione dei bambini malati di tumore siano molto alte – ha commentato Franco Chianelli, presidente del Comitato per la vita “Daniele Chianelli – i nostri medici affrontano ogni giorno casi difficili e malattie sempre più aggressive. Per questo non possiamo abbassare la guardia. Il nostro miglior alleato per contrastare i tumori pediatrici è la ricerca. E noi continueremo a stare in prima linea attraverso la raccolta fondi con le primule e le begonie, il sostegno dei volontari e dei benefattori che come noi hanno a cuore la salute dei bambini, ma anche attraverso l’informazione corretta per sensibilizzare tutti, specialmente le persone che, spaventate al pensiero della malattia, assumono l’atteggiamento difensivo del rifiuto”.