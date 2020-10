Canapa indiana nel giardino di casa, Carabinieri segnalano due persone - Tuttoggi

Sequestrata una pianta alta 140 cm

Nel corso del pomeriggio di oggi i Carabinieri di Terni hanno segnalato due persone come assuntori di sostanze stupefacenti.

Canapa nel giardino

I militari, in via Campomicciolo, all’interno del giardino di una abitazione privata, hanno trovato una pianta di canapa indiana dell’altezza di 140 cm utilizzata dai proprietari per uso personale, sottoposta a sequestro.

Segnalazione

I due sono stati segnalati all’Autorità Prefettizia per l’uso personale di sostanze stupefacenti.