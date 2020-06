Campionato dobermann, l'Aiad conferma Monteluco: 26 e 27 settembre

I prati di Monteluco di Spoleto tornano scenario del Campionato Sociale di Allevamento Dobermann. L’annuncio è stato dato proprio dal presidente del Club Aiad (Associazione italiana amatori dobermann), Attilio Polifrone, che ha confermato la storica location. Le date scelte sono quelle del 26 e 27 settembre, dopo l’annullamento della prova inizialmente prevista in giugno. In arrivo, di nuovo, oltre 300 dobermann che si sfideranno per la conquista dei titoli di migliore di razza.

La conferma del Campionato dobermann

La pandemia deve però aver portato qualche ripensamento all’Aiad, considerando che il campionato, prima della pandemia, era stato annunciato a Cesenatico. Ora l’ufficializzazione della conferma di Spoleto. Intanto però l’Enci è al lavoro per i protocolli attuativi per poter riprendere in sicurezza parte delle attività.