Campionato di balestra antica manesca, magico scenario per la terza gara - Tuttoggi.info

Nella suggestiva cornice dei laghi sportivi di Orvieto si è svolta la terza gara del Campionato italiano di balestra antica manesca, organizzata dalla Figest Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali. L’evento ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di atleti, impegnati in una competizione su otto bersagli, con l’aggiunta del prestigioso corniolo, dove si tira un solo dardo per decretare il vincitore.

La gara è iniziata sotto un cielo nuvoloso e nebbioso, ma il sole di ottobre ha presto illuminato la competizione, che si è conclusa con l’assegnazione delle 16 medaglie in palio. Il fascino di questo antico sport ha catturato l’attenzione dei partecipanti e degli spettatori, unendo tradizione e agonismo.

I vincitori delle diverse categorie sono stati i seguenti. Per la categoria Paggi, o juniores, primo posto per Elena Cecconi (Manipolo Mercenario Valtiberino), secondo per Leonardo Marchi (Monteaperti 1260). Entrambi si sono distinti nella classifica a punti e nella gara al corniolo.

Nella categoria Donne a primeggiare è stata Donella Bernini (Monteaperti 1260) con 201 punti, seguita da Cinzia Pifferi (Monteaperti 1260) e da Lara Batella (Compagnia Porta Rocca).

Nella gara al corniolo, dove precisione e concentrazione sono fondamentali, Donella Bernini ha conquistato il bis concedendosi un ottimo primo posto, seguita da Lucia Bei (Manipolo Mercenario Valtiberino) e Cinzia Pifferi.

Per gli Uomini il primo posto della terza gara del Campionato italiano di balestra antica manesca è andato a Massimo Conti (Monteaperti 1260) con 241 punti. A seguire Giuliano Burattino (Compagnia Porta Rocca) e, dietro al terzo posto, Emanuele Santo (Compagnia Porta Rocca).

Anche la gara al corniolo nella categoria uomini ha visto protagonisti Emanuele Santo al primo posto, seguito da Claudio Marchi e Paolo Caroni (entrambi atleti di Monteaperti 1260). La marcia di avvicinamento all’assegnazione del titolo tricolore prosegue con la quarta gara del campionato, prevista per domenica 27 ottobre e organizzata dalla Compagnia Manipolo Mercenario Valtiberino.



