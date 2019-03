Campionati italiani Acquafitness, ottima prova dell’Azzurra Race Team

share

L’Azzurra Race Team di Gualdo Tadino, guidato dalla coach Samantha Panfili, è tornato dai campionati italiani di Acquafitness di Torino (svoltisi il 2 e 3 marzo) con due buoni piazzamenti, confrontandosi con ben 21 squadre provenienti da tutta Italia.

La squadra A ha ottenuto il decimo posto con una coreografia basata sulla musica pop di Shakira, Baby K e Giusy Ferreri. Protagoniste dell’esibizione, che ha coinvolto anche le voci del pubblico, sono state Elisa Mannocci, Roberta Sabatini, Jessica Esposito, Debora Scassellati, Francesca Santinelli, Ramona Manciocchi e Simona Stefani.

La squadra B ha invece conquistato il sesto posto, esibendosi sulle note di Vasco Rossi e Ligabue in una coreografia particolare, che le ha viste entrare in acqua con imbracatura e paracadute dietro alla schiena. Il team delle “pilotesse” era composto da Stefania Apostolico, Sabrina Calzuola, Valentina Berardi, Annalisa Costarelli, Noemi Paoletti e Alessandra Finetti.

Ancora grandi soddisfazioni dunque dal sodalizio gualdese, che non ha raggiunto il podio per un soffio, con punteggi davvero vicinissimi alle avversarie. Non sono comunque mancati gli applausi e gli apprezzamenti per queste ragazze che, nel 2017 e nel 2018 sono anche state campionesse d’Italia.

