L'allarme per il camper in fiamme scattato intorno alle 5 del mattino, vigili del fuoco di Foligno in azione

Un camper è stato distrutto da un incendio nella zona di Pale di Foligno. L’allarme è scattato intorno alle 5 del mattino, con i vigili del fuoco di Foligno intervenuti sul posto.

Il camper, completamente distrutto dalle fiamme, si trovava nella zona del parcheggio dell’ex cartiera a Pale.