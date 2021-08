Campello sul Clitunno, incendio minaccia le case: tre mezzi aerei al lavoro

Fiamme a Campello sul Clitunno, nella zona di Poreta e Bazzano. A fuoco un bosco ma la vicinanza al centro abitato minaccia anche le abitazioni.

Al lavoro due elicotteri e un canadair. Le fiamme si sono originate da un oliveto abbandonato, a fianco alla strada provinciale, e da lì, complice il vento e la siccità di questi giorni, sono divampate fino a minacciare le case.

I vigili del fuoco hanno prima messo in sicurezza una casa subito minacciata. L’altra zona che è stata a rischio è stata la frazione di Carvello. Anche in questo caso, l’intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato qualsiasi conseguenza. Per consentire lo svolgimento delle operazioni di spegnimento con i mezzi aerei, è stata chiusa la viabilità che porta alla zona di Campello alta.

Sul posto la squadra di Spoleto dei vigili del fuoco, la squadra anti incendio boschivo e un mezzo aereo. L’allarme è scattato intorno alle 16.

Giornata terribile sul fronte incendi, con fiamme in tutta la regione.