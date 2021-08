Vigili del fuoco di Spoleto in azione, dalle 13, per un incendio di sterpaglie in un campo in loc. S.M. in Valle, Torre Matigge di Trevi. Sul posto anche squadra di Foligno e supporto da squadra agenzia forestale. Inviata anche squadra AIB (anti incendio boschivo) alle 14:25.

