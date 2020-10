Camion precipita da cavalcavia, tragedia sfiorata e conducente in ospedale - Tuttoggi

Tragedia sfiorata, nel pomeriggio di oggi (lunedì 26 ottobre) sulla statale 298 (Gubbio Est). Un camion è infatti precipitato dalla nuova variante all’altezza di un cavalcavia.

Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo pesante (per cause ancora da accertare), sfondando il guardrail e finendo sulla strada sottostante, dove fortunatamente non stavano passando altre auto o persone.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri di Gubbio, coadiuvati dalla polizia municipale. Una volta estratto dalla cabina, il camionista è stato portato all’ospedale di Branca dal 118. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.