Camion perde carico sulla E45, superstrada chiusa e code | Aggiornamenti: completa riapertura

Disagi e code lungo la E45 nella zona di Perugia giovedì mattina per colpa di un mezzo pesante, in corso l'intervento dei vigili del fuoco

Disagi e code lungo la E45 nella zona di Perugia giovedì mattina per colpa di un camion che si è sbilanciato, pur senza rovesciarsi. Attualmente è in corso il recupero del carico da parte dei vigili del fuoco, un’operazione per la quale l’Anas ha disposto la chiusura di un tratto della superstrada.

In particolare è stata temporaneamente chiusa la carreggiata della E45, in direzione Cesena, in prossimità dell’innesto del raccordo autostradale Perugia-Bettolle. Il traffico proveniente da sud (Terni/Roma) e diretto a Cesena/Perugia/Firenze è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Balanzano (km 67,800).