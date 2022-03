Cali di pressione e interruzione giovedì 10 nell'assisano - Tuttoggi

Interventi programmati ed indifferibili sulle condotte idriche, possibili disagi mattina e pomeriggio

Umbra Acque Spa, struttura di gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli ambiti territoriali integrati n. 1 e 2 dell’Umbria, informa la clientela interessata che a causa di interventi programmati ed indifferibili sulle condotte idriche, giovedì 10 marzo 2022 dalle ore 08 alle ore 15 potranno verificarsi cali di pressione portata e/o interruzione del servizio nelle seguenti località del comune di Assisi Mosciole, Petrata, Pieve S Nicolò, Ponte Grande, Armenzano, Strada della Pescara, Via Colderba

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800.250.445