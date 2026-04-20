Credenze e vetrine: il dettaglio che trasforma il tuo soggiorno - Tuttoggi.info

Ogni ambiente di casa va valutato minuziosamente per poter adattare i complementi arredo idonei ma soprattutto abbinati, così da rispettare lo stile e il carattere di chi vive la sua dimora.

Anche le credenze e le vetrine devono essere acquistate secondo una logica ben specifica, e grazie a dei preziosi consigli è possibile scegliere i prodotti giusti.

Tipologia di credenze e vetrine da comprare

Sia le credenze che le vetrine hanno uno scopo funzionale, ma al tempo stesso non è possibile omettere l’importanza dei dettagli, tra cui: colore, stile e grandezza dell’oggetto d’arredo.

Prendendo d’esempio l’arredamento del soggiorno, è importante valutare lo stile (vintage, moderno o più particolare, come l’industrial).

Per valorizzare davvero il soggiorno, puoi prendere ispirazione dalle credenze e vetrine moderne online, perfette per unire estetica e funzionalità.

Credenze moderne e multiuso

Una prima soluzione offerta da Dmora è la credenza moderna in colore antracite e nera dalle dimensioni di 160x35x80 cm. Il prodotto è dotato di 4 ante che si rendono comode per predisporre numerosi oggetti.

Oltre a poter riporre dei soprammobili, questo modello è considerato “multiuso” anche per la possibilità di utilizzarlo come porta TV, è dunque ideale per adattarlo a stanze molto vissute come il soggiorno.

Questo complemento d’arredo è versatile, resistente e di ottima qualità, rendendosi unico e adatto alle esigenze più disparate.

Una varietà di credenza moderna è proposta in color marrone, dalle dimensioni poco più ampie, 180 x 41 x 80 cm, grazie al quale poter ridurre gli spazi e sfruttare i suoi 3 ripiani, le 3 ante e i 6 vani dove riporre utensili e stoviglie.

La peculiarità di questo modello è l’apertura e la chiusura a battente, che si rende efficiente, semplice, stabile e sicuro. Il carico massimo che supporta tale mobile è pari a 25 kg.

Credenze vintage ed eleganti

E-commerce come Dmora propongono anche varietà più vintage come la credenza in colore bianco e marrone, tonalità che la rendono elegante e versatile (adattabile non solo al soggiorno ma anche alla cucina).

La credenza vintage dalle linee contemporanee misura 220 x 50 x 95 cm, e i suoi ampi spazi consentono di introdurvi oggetti di un certo valore ma anche utensili perfetti per l’uso giornaliero.

La chiusura scorrevole delle sue ante garantisce praticità e facilità, con la possibilità di poter arredare la propria stanza senza compromessi.

Come scegliere la credenza giusta da comprare

Quando si deve scegliere una credenza giusta per il proprio ambiente è importante comprendere dove collocarla e qual è l’uso da destinare: decorativa? Funzionale? O semplicemente come porta TV?

Esistono – come abbiamo visto – diversi tipi di credenze, ognuna con uno scopo diverso. Dopo aver deciso la sua utilità finale è indispensabile comprendere le dimensioni, lo stile e l’organizzazione (con vani e ripiani).

Come cambia l’organizzazione interna degli spazi

Ogni credenza dispone di una caratteristica diversa dall’altra, con spazi e ripiani proposti in più soluzioni.

Esistono modelli fino a 12 vani, ideale per categorizzare molteplici oggetti, 9 ripiani con cui regolarizzare l’altezza e le misure, e più cassetti dove conservare piccoli accessori come posate e tovaglie per l’uso quotidiano.

Un elemento che non va tralasciato è la portata massima (espressa in chilogrammi) del mobile. Chi vuole utilizzare il complemento come porta TV, è importante che valuti il peso sostenibile.

Finiture e materiali a cui prestare attenzione

Anche le finiture e i materiali con cui vengono realizzate le credenze e le vetrine hanno una loro importanza: il legno massello è ideale per i modelli classici, complice la sua robustezza, mentre il nobilitato è resistente, pratico e compatibile con diverse finiture.

In un ambiente moderno il miglior materiale è indubbiamente il metallo, accompagnato dal vetro, così da valorizzare la leggerezza e la trasparenza visiva.

Non mancano alla lista le diverse finiture sempre più ambite: in oro, grigio chiaro, effetto marmo, verde e trasparente.

Infine, la valutazione della vetrina dipende dal proprio obiettivo finale:

Per dar valore agli oggetti di valore : meglio optare per una cristalliera o vetrina più appariscente;

agli : meglio optare per una cristalliera o vetrina più appariscente; Conservazione funzionale: se l’obiettivo è custodire degli oggetti senza mostrarli in vista, è preferibile comprare una credenza con una vetrina opaca.

In entrambi i casi va anche valutato lo spazio dove collocare la credenza con vetrina, in ambienti piccoli è meglio prediligere un complemento sospeso oppure basso.