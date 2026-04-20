Incidente tra 5 mezzi sulla E45, traffico bloccato - Tuttoggi.info

Traffico bloccato lungo la E45 tra Deruta e Perugia, in direzione nord, per un incidente stradale che nella tarda mattinata di lunedì ha coinvolto 5 mezzi, tra cui 4 veicoli e un mezzo pesante. Rallentamenti anche in direzione di Terni, nella carreggiata opposta. L’incidente è avvenuto al km 63, all’altezza di San Martino in Campo.

Anas riferisce in una nota che “su un tratto della strada statale 3 Bis “Tiberina” – E45 il traffico è temporaneamente bloccato in direzione nord a causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 63, a San Martino in Campo (PG). Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, sono coinvolti quattro veicoli e un mezzo pesante. Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono presenti per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile”.

(articolo in aggiornamento)