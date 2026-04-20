Festa con cast Don Matteo per Anna Cedroni che lascia il Comune | I 2 Capitani | Foto e Video - Tuttoggi.info

Festa in piazza del Mercato, con tanto di cast di Don Matteo e Lux Video, per Anna Cedroni, la funzionaria referente degli eventi della città del festival che ha lasciato il Municipio dopo una brillante carriera che l’ha portata ad essere uno dei pilastri – pur sconosciuta ai più per il lavoro svolto dietro le quinte – degli appuntamenti culturali e non che hanno dato lustro a Spoleto.

La festa nei giorni scorsi, ovviamente in piazza del Mercato, al Caffè degli artisti che ha organizzato per l’appuntamento un eccellente aperitivo, dove si sono ritrovati tanti amici e amiche e l’ultimo board e management del comune, con in testa il sindaco Andrea Sisti per la parte politica e il Segretario generale, Mario Ruggieri per quella amministrativa.

Sono innumerevoli le pagine, di ieri e di oggi, che la Cedroni ha aiutato a scrivere in un settore come quello degli eventi che, specie quando è coinvolta la parte pubblica, non è proprio per tutti: occorre saper tessere ottime relazioni istituzionali, rendere la propria operatività h24, conoscere profondamente il proprio territorio, ancor più aspetti burocratici e norme, cerimoniale. E una buona dose di polso fermo, specie quando la politica tentenna.

Il suo ingresso nel pubblico lo ha fatto quale insegnante ma è stato il sindaco Massimo Brunini a volerla in Municipio – prima con l’Estate spoletina, poi con Spoleto Estate -, il successore Daniele Benedetti a valorizzarne le doti professionali e umane (con l’indimenticato assessore Vanni Castellana) che l’hanno portata a essere il baricentro di ogni kermesse o occasione tv e cinematografica della città (un film per tutti, “La donna per me” dello sceneggiatore e regista Marco Martani originario di Spoleto). Come anche il compianto sindaco Fabrizio Cardarelli.

Spoleto Tipica, Vini nel Mondo, più recentemente Eat, le “Estati” in cui si poteva ascoltare da Lucio Dalla a Franco Battiato, sono solo alcuni degli eventi che hanno dato e danno lustro a Spoleto, per finire, ciliegina sulla torta, con la fiction di Don Matteo (oggi Don Massimo, dopo il passaggio di testimone a Terence Hill a Raoul Bova) che ha portato Spoleto ad essere conosciuta in tutto il mondo, seconda solo, per cronologia, al Festival dei 2 Mondi. Persino in Nuova Zelanda si trovano i dvd delle edizioni di Don Matteo, che nei titoli di coda hanno a volte riportato i ringraziamenti proprio per il contributo reso dalla Cedroni.

Anche al Festival Anna Cedroni ha dato il suo prezioso contributo, almeno fino alla gestione dei Menotti, tanto da essere unico punto di riferimento per il non certo facile Francis Menotti che ha sempre apprezzato le sue qualità tanto da rendergliene merito pubblicamente.

La stessa sindaca di Assisi Stefania Proietti, oggi presidente della Regione, volle incontrare la Cedroni per vedere da vicino quali compiti dovevano essere svolti da un Municipio in vista della fiction “Che Dio ci aiuti” che fu girata per un paio di stagioni nella città serafica.

Così in piazza del Mercato, insieme ai colleghi e con i familiari e gli amici più cari la Cedroni ha voluto salutare tutti con la promessa di non abbandonare l’esperienza e ancor meno la propria città.

Tra coloro che non sono voluti mancare al saluto della Cedroni alcuni addetti della Lux Vide, società che produce la fortunata fiction di “Don Matteo” che dal 2013 è sbarcata a Spoleto, tra cui sceneggiatori e l’attore Eugenio Mastrandrea che interpreta il ruolo del Capitano Diego Martini che, dall’edizione 14, coordina gli uomini del maresciallo Cecchini (Nino Frassica).

Coincidenza ha voluto che incontrasse per la prima volta il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Spoleto, il Capitano Marco Rotondi, il quale, come i predecessori, su disposizione del Comando Generale dell’Arma, fornirà eventuale assistenza circa la corretta interpretazione dei ruolo degli attori-carabinieri. Sulla edizione di Don Matteo 2016, che si girerà nel 2017, non è dato sapere se non il rinnovo della Rai e la disponibilità del Comune: ma l’ultima parola sulla location spetta alla Lux Vide e agli incontri che ci saranno nei prossimi mesi con la municipalità.

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Anche i rappresentanti della società della famiglia Bernabei che realizza Don Matteo hanno donato alla Cedroni, in segno di stima e gratitudine, un prezioso foulard francese, una targa ricordo e un clapperboard (lo strumento con cui si da il ciak all’inizio delle riprese).

Tanti i messaggi augurali che le autorità comunali hanno rivolto alla Cedroni, tra i quali quello dell’ex sindaco Daniele Benedetti (unico in quindici anni ad aver meritato una parte in una puntata di Don Matteo) e della già dirigente alla cultura ed eventi, Stefania Nichinonni che alla funzionaria ha dedicato un simpatico omaggio in rima:

Oltre 20 anni fa / nel Comune di Spoleto / fu chiamata una ragazza / ad eventi organizzar;

Non c’è Estate spoletina / né eccellenza con i vini / che non debba a lei tributo / per lo sforzo e il contributo;

Per poter organizzare degnamenti qualche evento / ecco qui che occorre fare gran riunioni, in metà tempo / e riunione su riunione, vedi tutti a blaterare / allorquando la Cedroni s’alza e va a telefonare;

Ed in men che non si dica / Lei ritorna a riferire / che la cosa è già risolta! / Or bisogna solo agire!;

E’ una donna molto social / che sta pure su tik tok / sempre posta tante foto / da far dire a tutti “ohibò!”;

Di chi parlo? / Ma di Anna / che il Comune lascerà! / La notizia già ci affanna / agli eventi chi ci andrà?;

Anche il cast di Don Matteo / oltre che la Produzione / ha saputo la notizia / e son tutti in confusione!;

Chi si prenderà cura / di quei tecnici e gli attori? / senza posa e a tarda sera… / e chi chiamerà Barbanera?;

In un mondo in cui succede / che la pratica in comune / spesso complica la vita / con Annina, tutto fila /

e in un lampo è già finita;

Perché Anna non rimanda / e se anche trova ostacoli / non si arrende all’evidenza / e alla fine fa miracoli!;

Pioverà? Avremo il sole? / Si rimanda? Si conferma? / Mentre tutti son confusi / Anna guarda il Meto&Radar / e decide a mente ferma!;

Ma un vizietto lo troviamo / tra cotante sue virtù? / Se le togli da fumare / Lei non ti salute più!;

Certo ora tempo avrà / di girare per l’Italia / ai concerti più sfiziosi: Blanco, Lauro…tutti top! / perché Anna, verso i mediocri, tempo non ne spende un po’!;

E poi ha tanti nipotini / nessun che la chiami zia! / per loro è soltanto Anna / la migliore che ci sia;

E nel cuore di ciascuno / che organizzi o no gli eventi / una speme si rintraccia: / che lei resti qui in presenza / col Comune o anche senza!

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