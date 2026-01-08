 Don Matteo, le novità Giancontieri e Diletta Leotta respinta dal capitano innamorato IMMAGINI - Tuttoggi.info
Don Matteo, le novità Giancontieri e Diletta Leotta respinta dal capitano innamorato IMMAGINI

Massimo Sbardella

Don Matteo, le novità Giancontieri e Diletta Leotta respinta dal capitano innamorato IMMAGINI

Gio, 08/01/2026 - 22:33

Inizia nel segno del mistero la prima puntata di Don Matto 15, la fortunata fiction di Rai1 girata a Spoleto, in onda giovedì 8 gennaio.

Anzi, un doppio mistero. Il primo riguarda Maria, una ragazza di 16 anni trovata da Don Massimo (interpretato da Raoul Bova) ferita e priva di sensi. Al suo risveglio, Maria non ricorda nulla del suo passato.

L’altro mistero è quello relativo al futuro del maresciallo Cecchini (Nino Frassica). A causa di una dimenticanza del capitano Martini (Eugenio Mastrandrea), rischia di dover andare forzatamente in pensione. Per prendere il suo posto è già arrivata a Spoleto la marescialla Caterina Provvedi. Il personaggio interpretato da Irene Giancontieri è una delle grandi novità di questa edizione di Don Matteo. Insieme a quella, che ha così tanto incuriosito chi si è trovato a Spoleto nei giorni in cui è stata girata la fiction, di Diletta Leotta. L’architetta Gabri, nella fiction, che ha aiutato il capitano con i lavori in casa e che arriva a turbare una cena romantica, facendo ingelosire la fidanzata Giulia (Federica Sabatini). Che però la spunterà sull’architetta, respinta dal suo amico, ora capitano, dopo un bacio. “Tu sei la donna che tutti vorrebbero al loro fianco, ma io amo Giulia” dice a quella che considera solo un’amica, nonostante il fraintendimento. Un amore, quello del capitano Martini per Giulia, più solido della sua casa ristrutturata dall’architetta Gabri-Diletta.

(il momento in cui Diletta Leotta viene rifiutata dal capitano Martini)

Diletta Leotta è la guest star in questa serie insieme a Max Tortora, Tosca D’Aquino, Alessandro Borghese, Carolina Benvenga, Giulio Beranek, Valeria Fabrizi.

