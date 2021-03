Calendimaggio di Assisi, salta anche l'edizione 2021 - Tuttoggi

Dopo l’edizione del 2020, annullata, salta anche l’edizione del Calendimaggio di Assisi 2021; ci saranno iniziative probabilmente in estate per mantenere vivo lo spirito della Festa e per maggio si tornerà invece a puntare sull’online come già accaduto lo scorso anno nel pieno del lockdown.

L’ufficialità sulla cancellazione dell’edizione 2021 della più sentita Festa assisana arriva con una nota nella serata di domenica: “Il Consiglio Direttivo dell’Ente – si legge nella nota dell’Ente Calendimaggio – dopo avere preso in seria considerazione il perdurare della emergenza sanitaria e la particolare situazione dell’Umbria, ha deciso di annullare anche l’edizione 2021 del Calendimaggio. Il rispetto delle norme in vigore e la volontà di tutelare sia i Partaioli sia l’intera città di Assisi costringe l’Ente Calendimaggio a rinunciare all’ edizione prevista per i giorni 5-8 maggio 2021”.

Per l’Ente presieduto da Giorgio Bonamente, che ha preso la decisione di concerto con i priori delle due Parti, Simone Menichelli per la Magnifica Parte de Sotto e Alessandro Lampone per la Nobilissima Parte de Sopra, “La ragionevole previsione di dover rispettare regole severe di contenimento della pandemia per tutto l’anno 2021, induce altresì il Consiglio Direttivo a rinviare la Festa del Calendimaggio al mese di maggio 2022. Il direttivo dell’Ente, i Priori e i Gran Cancellari delle Parti – conclude la nota – assicurano i Partaioli che promuoveranno nel frattempo tutte le iniziative compatibili con la situazione epidemica per mantenere vivi lo spirito di partecipazione e di competizione che anima la Festa”. Inizialmente si era ipotizzata anche un’edizione a settembre, che avrebbe però “rovinato” due edizioni del Calendimaggio. In estate sarebbe impossibile lavorare, e a settembre si comincia a preparare la nuova edizione della Festa; pandemia permettendo, dunque, il Calendimaggio tornerà nel 2022.