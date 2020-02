Calendario venatorio, il documento delle associazioni cacciatori | Spaccatura sui cinghiali - Tuttoggi

La spaccatura sul cinghiale frena il fronte comune delle associazioni venatorie, che erano pronte a formulare all’assessore regionale Roberto Morroni le proprie osservazioni in merito alla bozza del calendario venatorio per la prossima stagione.

Nelle ultime ore, infatti, è arrivata una frenata da parte della Federcaccia sul documento che era stato siglato da tutte le associazioni venatorie regionale (la stessa Federcaccia, Libera Caccia, Arci Caccia, Enalcaccia, Anuu, Italcaccia, Cpa) dopo l’incontro effettuato nel giorno in cui Morroni comunicava alla stampa i provvedimenti straordinari per contenere i cinghiali.

Il documento: le osservazioni

Una riunione nella quale le associazioni avevano trovato l’accordo su sette osservazioni, in merito alla preapertura per le specie tortora, colombaccio, corvidi e acquatici e per la quaglia; ai periodi di caccia per lepre, fagiano femmina e volpe; al numero delle giornate di caccia e all’orario; alle deroghe (in particolare per storno, cormorano, piccione, torraiolo, tortora dal collare e fringuello); al tesserino ed ai giorni per l’attività di addestramento cani.

La frattura sui cinghiali

Non era stato invece trovato un accordo sulla proposta avanzata dall’assessore Morroni di posticipare di un mese la caccia al cinghiale (cioè dal primo novembre fino a tutto gennaio) così da allinearsi alle Marche, al Lazio e alla Toscana (con esclusione della provincia di Arezzo, dove finora, come in Umbria, la caccia al cinghiale iniziava a ottobre). Un provvedimento che l’assessore Morroni ha motivato con la necessità di evitare la migrazione degli animali verso quei territori dove la caccia è chiusa.

Per licenziare il documento con le osservazioni sul calendario venatorio la questione caccia al cinghiale era stata per il momento rinviata. Ma proprio problemi legati alla caccia agli ungulati hanno poi costretto ad una nuova pausa di riflessione, tanto che le associazioni, venerdì mattina, hanno comunicato all’assessore Morroni la necessità di avere a disposizione qualche altro giorno per poter far pervenire le proprie osservazioni unitarie.