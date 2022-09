Calciomercato chiuso, per il Grifo le sorprese riguardano le uscite

Così si è chiuso il mercato del Perugia, con il ds Giannitti che ha dovuto far quadrare i bilanci | Il nodo centrocampo

Riguardano la voce “uscite” le sorprese per il Grifo nelle ultime ore del calciomercato. Perché gli arrivi di Paolo Bartolomei a titolo definitivo (con un biennale fino al 2024) e di Samuel Di Carmine (un ritorno con quella maglia con cui ha siglato 38 reti in B, anche lui a titolo definitivo, ma fino a giugno 2023), anche se ufficializzati nell’ultima giornata, si erano concretizzati già mercoledì, con l’accordo trovato con la Cremonese. Dove invece non andrà Koaun, che sembrava sul punto di vestire di grigiorosso nella prossima stagione. Perugia e Cremonese non hanno trovato l’accordo. Saltato, quindi, anche l’eventuale arrivo di Milanese per rimpiazzare il centrocampista che aveva impressionato Alvini la scorsa stagione.

Il no di Pavoletti al Bari ha fatto saltare anche il trasferimento a Cagliari di Federico Melchiorri. Ora, almeno nel numero, Castori si trova ad avere una certa abbondanza in attacco. Anche se, tra centravanti di manovra e seconde punte che tradizionalmente non vedono molto la porta, il compito di andare in rete sembra affidato a Di Carmine, che dopo un’esperienza non felice in A lo scorso anno tra i cadetti ha siglato 5 reti con la maglia della Cremonese.