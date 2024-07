Calcio a 5, lutto a Terni e Spoleto per la morte di Rafael e Gianluca Salvetti - Tuttoggi.info

Grande dolore in Umbria per l’incidente stradale in cui hanno perso la vita Rafael e Gianluca Salvetti, padre e figlio, entrambi giocatori di calcio a 5. A piangerli è tutto il mondo del futsal, ma in particolar modo la ex Maran Spoleto ed il Clt Terni.

Rafael “Toni”, 47 anni, a lungo calciatore in Umbria, e suo figlio Gianluca Salvetti, 18 anni, nato a Terni, si trovavano in Brasile e stavano per far rientro in Italia, quando sono stati coinvolti in un incidente stradale che per loro si è rivelato fatale. Ferite anche la moglie di Rafael e una delle loro figlie, quest’ultima in condizioni serie. La notizia della scomparsa dei due giocatori di calcio a 5 si è presto diffusa in Italia, destando profonda commozione.

Ad esprimere il proprio cordoglio è stata nelle ultime ore la Divisione calcio a 5: “Il presidente Luca Bergamini, il Consiglio Direttivo della Divisione calcio a 5 e tutta la grande famiglia del futsal italiano piangono la tragica scomparsa di Gianluca Salvetti, atleta cresciuto nel Futsal Giorgione, appena passato alla Roma calcio a 5 e membro della nazionale Under 19. Nel tragico incidente avvenuto in Brasile ha perso la vita anche il papà di Gianluca, Rafael, che in Italia ha vestito le maglie di Jesina, Clt Terni, Giemme Reggio Emilia e Maran Spoleto. In gravi condizioni anche la sorellina. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte di tutto il futsal italiano”.

Anche la Ficg è intervenuta con una nota sulla tragedia: “Una tragica notizia ha scosso il futsal italiano e la Nazionale. La FIGC e il presidente Gabriele Gravina partecipano al lutto della famiglia Salvetti per la scomparsa del giovane Gianluca – talento dell’Under 19 azzurra – e del padre Rafael in un incidente stradale avvenuto in Brasile. Salvetti, nato nel 2006 a Terni (dove il padre giocava in quegli anni), era stato uno dei protagonisti dell’avventura degli Azzurrini nell’ultimo Europeo giocato a Porec e, di recente, era stato ufficializzato il suo trasferimento dal Giorgione (club veneto con cui giocò anche la finale scudetto Under 17 a Pesaro nel 2023) alla Roma Calcio a 5″.

A piangere Rafael e Gianluca Salvetti sono anche la Ducato Spoleto e il Clt Terni.

“Noi della Ducato Spoleto Futsal – evidenzia la società spoletina – siamo vicini alla famiglia Salvetti dopo l’incidente che ci ha portato via Toni e Gianluca. Ricordiamo la classe ed il carisma di Toni con la maglia della Maran Spoleto nella stagione 2006-2007, la prima storica del calcio a cinque spoletino in serie A2 che lui condivise anche con il nostro mister Claudio, oltre che con Rosi, D’Angeli e Marini. Ci lascia anche Gianluca, nato a Terni e che era un assiduo frequentatore del PalaRota, in braccio alla mamma Grazi; ci lascia a 18 anni nel momento in cui la sua carriera stava decollando verso la serie A e la Nazionale. Baro il destino che è così difficile accettare. Sarete sempre nei cuori di noi spoletini”.

“Il CLT – scrive la società ternana – si unisce al cordoglio di tutto il mondo sportivo per la prematura scomparsa di Rafael Salvetti e del figlio Gianluca, nato a Terni nel 2006 quando Rafael militava nelle fila del CLT calcio a 5. Nel ricordo di 2 uomini di grande spessore sia sportivo che umano porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia Salvetti”.