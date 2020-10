Cagliari e Lamezia Terme, ecco le nuove rotte da Perugia di Ryanair - Tuttoggi

Ryanair aggiungerà 4 voli settimanali su 2 nuove rotte nazionali, a seguito della domanda record da parte dei consumatori italiani.

Ryanair, ha annunciato oggi (20 ottobre) che aggiungerà 4 voli settimanali su 2 nuove rotte nazionali, a seguito della domanda record da parte dei consumatori italiani.

Attraverso queste frequenze aggiuntive, Ryanair sosterrà ulteriormente l’economia regionale, il turismo locale e renderà più facile per gli italiani fare visita ai loro amici e parenti in un momento in cui molte compagnie aeree stanno riducendo i collegamenti.

I dettagli completi dei nuovi voli sono riportati nella tabella seguente:

Rotta Voli settimanali Perugia-Cagliari 2 Perugia-Lamezia 2

I voli aggiuntivi saranno operativi a partire dal 1° dicembre 2020.

I clienti italiani di Ryanair possono ora prenotare una vacanza sul territorio nazionale fino a marzo 2021, volando con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i propri clienti e l’equipaggio.

Per festeggiare, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli €9.99, per viaggi dal 1 dicembre fino alla fine di febbraio 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di giovedì 22 ottobre, solo sul sito web Ryanair.com.

Jason Mc Guinnes, Direttore commerciale di Ryanair, ha dichiarato:

“Siamo lieti di annunciare 2 nuove rotte nazionali in Italia, operative a partire dal 1° dicembre 2020. L’Italia è uno dei maggiori mercati di Ryanair e vogliamo continuare a sostenere la ripresa economica, la connettività regionale e il turismo in tutto il Paese.

I clienti italiani di Ryanair possono ora prenotare una vacanza sul territorio nazionale fino a marzo 2021 beneficiando di 2 nuove rotte, con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i suoi clienti e l’equipaggio.

Per festeggiare, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli €9.99, per viaggi dal 1 dicembre fino alla fine di febbraio 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di giovedì 21 ottobre. Poiché queste incredibili tariffe basse andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perderle”.

Umberto Solimeno, Direttore generale aeroporto internazionale dell’Umbria Perugia ha dichiarato:

“Una bella notizia che si aggiunge a quella di Palermo e che conferma il grande interesse per la nostra area e Regione e che rafforza il network domestico significativamente ampliando l’offerta sulla Calabria e sulla Sardegna. Altre due importanti tessere che si aggiungono al nostro mosaico di destinazioni più richieste e gettonate. Ancora una volta Ryanair dimostra la capacità espansiva cogliendo nuove opportunità disponibili dal nostro aeroporto di Perugia”.