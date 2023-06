Anziano cade vicino al percorso che costeggia le mura romane di Spello, soccorso dai vigili del fuoco e dal 118 rimane per fortuna solo lievemente ferito.

Alle ore 12:30 di domenica 17 giugno – fanno sapere i pompieri – la squadra di Foligno è intervenuta per soccorso a persona a Spello in via Abbeveratoio dell’asino. Si trattava appunto di un signore anziano caduto lungo il percorso che costeggia le mura romane. Rimasto lievemente ferito, è stato soccorso dalla squadra in attesa del 118.