Terni, Polizia al gazebo di FdI: Corridore "Intervengano Prefetto, Questore e Carabinieri" - Video - Tuttoggi.info

Polizia Municipale al gazebo di FdI di fronte al Comune. Il vicesindaco di Terni, Riccardo Corridore, denuncia violazioni delle leggi

Un video in diretta Facebook mentre la Polizia Municipale interviene al gazebo di Fratelli d’Italia, allestito per distribuire materiale informativo in vista delle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno: il vicesindaco di Terni Riccardo Corridore immortala la scena, spiegando che il gazebo non rispetta l’ordinanza prefettizia, secondo la quale le tensostrutture che ospitano organizzazioni politiche devono essere chiusi su tre lati ed esporre una sola bandiera: “Come il nostro” spiega Corridore inquadrando il gazebo di Alternativa Popolare.

Corridore “FdI e Cecconi agiscono nell’illegalità”

“Nonostante siano intervenute le forze dell’ordine il gazebo di Fratelli d’Italia continua a violare ogni regola e ogni legge esistente e l’ordinanza prefettizia – commenta Corridore – Il gazebo deve essere chiuso su 3 lati ed esporre una sola bandiera; quello di FdI viola le regole ma sono delle loro azioni e, nonostante la richiesta di ripristinare la legalità, continuano imperterriti a violare ogni norma. Credo che debbano intervenire il Prefetto, il Questore, i Carabinieri o chi di dovere”.