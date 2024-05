Quintana, presentato il Palio della Sfida

Opera di Diego Miguel Mirabella e di Massimo Fiordiponti. Presentazione di fronte ai quasi mille invitati alla Cena Grande.

Grande successo per l’edizione 2024 della Cena Grande e la presentazione del Palio della Sfida, Senza titolo, realizzato dall’artista Diego Miguel Mirabella con la collaborazione tecnica del sarto Massimo Fiordiponti

Il drappo è costituito da una preziosa stoffa bianca di sfondo, su cui galleggiano punti e ricami dorati luccicanti mentre campeggiano i tre cerchi simbolo della tenzone, applicati in pelle nera a formare una piramide rovesciata, un 8 in movimento. Gli stemmi dell’Ente Giostra e del Comune di Foligno si incastonano nelle forme circolari in un crescendo che conduce lo sguardo verso la parte superiore dove i dieci stemmi che rappresentano i rispettivi Rioni di Foligno, in una sequenza prelevata direttamente da uno dei palii storici del 1969, danzano in cerchio come stelle luminose, tutti altrettanto ricamati a mano