Quali documenti sono essenziali per richiedere un prestito personale online? - Tuttoggi.info

Un prestito personale è un finanziamento destinato a un soggetto privato; si tratta di un contratto a titolo oneroso che una persona stipula con una finanziaria o con una banca. Colui che sottoscrive il prestito dovrà, entro un determinato lasso di tempo stabilito dal contratto, restituire il capitale ricevuto, una quota di interessi e altre spese collegate all’erogazione del finanziamento. Il rimborso avviene di solito tramite rate mensili.

Sempre più diffusi sono i prestiti online, ovvero finanziamenti richiesti tramite una comoda procedura digitale.

Le ragioni per le quali le persone ricorrono a prestiti online sono numerose: talvolta è per finanziare piccoli o grandi progetti personali, altre volte è per sostenere spese urgenti o impreviste.

A prescindere dalle motivazioni, è un dato di fatto che la richiesta di un prestito personale sia una pratica molto comune; cerchiamo quindi di saperne di più al riguardo.

Chi può richiedere un prestito personale? I requisiti principali

Non tutti possono richiedere un prestito personale; vi sono infatti alcuni requisiti dai quali non si può prescindere, in particolare la maggiore età, la residenza italiana e un reddito dimostrabile. Molto spesso è prevista anche un’età massima entro la quale si può effettuare la richiesta e che può variare fra un istituto di credito e l’altro.

È inoltre opportuno precisare che per poter richiedere il prestito è necessario disporre di un conto corrente sul quale accreditare il prestito.

Come si richiede un prestito online?

La procedura per la richiesta di un prestito online è piuttosto rapida (10-15 minuti), può essere effettuata in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo ove sia disponibile una connessione internet.

Possono esserci lievi differenze fra un istituto di credito e l’altro, ma la procedura è pressoché la seguente: in genere si procede con una simulazione del prestito, così da farsi un’idea dell’impegno mensile che si andrà ad assumere per tutta la durata finanziamento.

Il processo di simulazione è importante perché mostra tutte le informazioni sul prestito tra cui l’importo della rata mensile, il numero di rate, la durata del prestito, il TAN e TAEG. Il TAEG è un indice molto utile perché mostra il costo effettivo del finanziamento.

Gli step successivi sono: l’inserimento di alcuni dati (dati anagrafici e di contatto), il caricamento dei documenti necessari (documento di identità, codice fiscale, documentazione reddituale), l’inserimento dell’IBAN del conto corrente su cui si vuole ricevere l’accredito e infine la firma digitale.

Di solito, nel giro di 24 ore lavorative sarà comunicato l’esito della richiesta; se questo è positivo, dopo pochi giorni avremo l’accredito di quanto richiesto.