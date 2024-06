Bastia, sorpresa last minute: FdI: "Degli Esposti con Lungarotti" | Pd denuncia insulti sessisti - Tuttoggi.info

Si infiamma e regala sorprese la campagna elettorale a Bastia Umbra, dove come annunciato ieri non ci saranno apparentamenti ufficiali anche se nella tarda serata di domenica, a sorpresa il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, ha annunciato il sostegno del mondo civico di centrodestra a Paola Lungarotti. E intanto il Pd denuncia battute sessiste ai danni di alcune donne che, per aver espresso il loro parere, sono state “ridicolizzate in maniera becera“

Nessun appoggio ufficiale con apparentamenti, e non è chiaro quanto le scorie della campagna elettorale peseranno sulle decisioni dei singoli candidati e portatori di voti, ma Catia Degli Esposti e le sue liste civiche di centrodestra appoggeranno Paola Lungarotti al ballottaggio. Si ricompatta dunque il centrodestra, come auspicato da più parti. Ad annunciarlo domenica sera Alessandro Moio, responsabile provinciale dei meloniani, secondo cui “l’accordo è politico e riguarda tutto il mondo che ha fatto riferimento a Degli Esposti. si basa sulla condivisione di un programma comune, e per non riportare Bastia al passato consegnandola a centrosinistra“. Nelle prossime ore una nota dovrebbe spiegare più approfonditamente i punti di contatto.

Immediata la reazione di Erigo Pecci: “Un accordo politico fatto a livello regionale, sopra la città di bastia, un accordo di partiti che scavalca il territorio e le persone impegnatesi in questa campagna elettorale, sia del campo della Lungarotti che della coalizione di Degli Esposti. Si tratta di un accordo di interessi e di potere – spiega il candidato del campo largo del centrosinistra contattato da Tuttoggi.info – che guarda più alle elezioni regionali che agli interessi di Bastia. Noi continuiamo per la nostra strada: con coerenza e con i cittadini, sapendo che la nostra è la miglior proposta politico-programmatica per Bastia, fatta da gente di bastia, con consiglieri comunali di Bastia. Dall’altra parte ci sono accordi fatti per le poltrone e sono accordi sempre ed esclusivamente per interesse personale. Andiamo avanti per la nostra strada, i voti non sono voti di centrodestra ma civici e i voti civici si collocano nell’interesse della città. Per quanto ci riguarda abbiamo ricevuto molte conferme di persone indignati di questa scelta e anche molti candidati del mondo civico ci hanno detto che non condivideranno e non seguiranno queste scelte“.

E intanto dal Pd regionale si stigmatizzano le “Battute sessiste che circolano sui social, ai danni di donne che avevano espresso un parere in relazione ad alcuni temi, e ridicolizzate in maniera becera. Succede a Bastia Umbra – dice la capogruppo del Pd in consiglio regionale Simona Meloni – con i militanti delle forze che sostengono Pecci hanno potuto vedere un commento social imbarazzante arrivato da qualcuno molto vicino alla candidata del centrodestra. A nulla sono valse le prese di distanza della candidata in questione che, nel frattempo, è corsa a prendere le distanze; la destra avvelena i pozzi del dibattito politico e del confronto elettorale con l’odio”.