 Terni, spazi riqualificati a Pneumologia. Su Usl unica Proietti: "Né conferme né smentite" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Terni, spazi riqualificati a Pneumologia. Su Usl unica Proietti: “Né conferme né smentite”

Redazione

Terni, spazi riqualificati a Pneumologia. Su Usl unica Proietti: “Né conferme né smentite”

3 milioni totali di investimenti dal PNRR per la riqualificazione della Palazzina C e della nuova Terapia Subintensiva a Pneumologia
Lun, 18/05/2026 - 16:12

Condividi su:

Un ospedale più moderno, più sicuro e più attrezzato. Questo il significato della presentazione che si è svolta oggi all’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni della riqualificazione antisismica della Palazzina C e della nuova Terapia Subintensiva Respiratoria della Pneumologia, alla presenza della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, della Direttrice Regionela Salute e Welfare Daniela Donetti, del direttore generale Andrea Casciari, dei rappresentanti istituzionali e dei professionisti sanitari dell’ospedale.

Riqualificazione antisismica

La Palazzina C è stata riqualificata secondo i criteri antisismici attraverso i fondi PNRR e PNC, che ha riguardato un edificio di circa 1450 metri quadrati distribuiti su due piani, per un investimento complessivo superiore a 1,3 milioni di euro. L’obiettivo principale era migliorare la risposta dell’edificio in caso di terremoto. Il cuore dell’intervento è stato il sistema CAM, una tecnica che utilizza nastri in acciaio inox ad alta resistenza messi in tensione per rinforzare pilastri e nodi strutturali. Le verifiche finali hanno evidenziato un raddoppio della capacità dell’edificio di resistere a un evento sismico rispetto alla situazione iniziale. La Palazzina C ospita oggi servizi a forte vocazione clinica, riabilitativa e preventiva, tra cui Neuroriabilitazione, Psicologia Clinica, Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria.

Nuova Terapia Subintensiva di Pneumologia

Parallelamente è stata presentata anche la nuova Terapia Subintensiva Respiratoria del reparto di Pneumologia, realizzata grazie a un finanziamento nazionale di un milione e 486mila euro. L’area comprende sei posti letto di subintensiva e un ulteriore posto letto isolato: un investimento strategico che consentirà di gestire in modo più efficace i pazienti, alleggerendo la pressione sulle terapie intensive generali e migliorando la risposta del Pronto Soccorso. Inoltre il potenziamento tecnologico della nuova area è stato accompagnato da un investimento di oltre 440mila euro.

Proietti: “Continuiamo a investire sulla sanità ternana”

“La presentazione di oggi dimostra quanto sia importante continuare a investire nella sanità pubblica, migliorando non solo le tecnologie ma anche la qualità degli spazi e dei percorsi assistenziali. Il Santa Maria sta portando avanti un percorso di crescita e innovazione che rafforza l’intero sistema sanitario regionale e garantisce ai cittadini cure sempre più sicure, moderne e vicine alle persone” afferma la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. “Continuiamo a investire sull’ospedale di Terni, punto di riferimento per l’Umbria e l’alto Lazio e anche la progettazione del nuovo ospedale va avanti”, ha sottolineato. E sulla proposta ventilata da tempo dell’accorpamento della Usl: “Non posso confermare né smentire. Si sta la vorando sul piano sanitario perché il finanziamento del sistema nazionale non è più compatibile con l’erogazione del servizio sanitario, con la nuova legge si dovrà arrivare almeno al 7,5% rispetto al PIL e siamo ben lontani. Questo significa che ogni regione deve attuare delle misure di efficientamento della propria sanità e per questo stiamo prendendo il tempo necessario perché il piano socio sanitario regionale che sarà portato alla partecipazione dei cittadini e dei sindaci e poi in aula prevederà una serie di alternative che dovranno essere valutate”.

Bandecchi risponde a Proietti: “Sulle Usl parole sconcertanti”

“Con l’accorpamento nessun risparmio. Serve rispetto per i territori e per Terni. Ho letto con attenzione le dichiarazioni rilasciate questa mattina a Terni, dalla presidente Proietti, in merito alla possibile unificazione delle due Usl. Dichiarazioni apparentemente equilibrate ma nella sostanza sconcertanti in quanto si parla di novità e di misure di efficientamento rispetto all’accorpamento. La possibilità di risparmiare, io direi ottimizzare, le spese per la sanità regionale non passa assolutamente dalla unificazione delle due Usl” dichiara il sindaco Stefano Bandecchi su una nota del comune di Terni. “Accorparle non porterebbe alcun risparmio oggettivo. L’accorpamento porterebbe un indebolimento funzionale che andrebbe a ricadere sui cittadini. Le regioni che hanno adottato modelli analoghi hanno già riscontrato carenze e disservizi. Quando lo Stato italiano vorrà ottimizzare i costi dei servizi sanitari regionali non dovrà far altro che riprendere la delega della sanità e svolgere su tutto il territorio nazionale un servizio equo ed efficiente. Oggi l’azione che la Regione dell’Umbria sta svolgendo è quantomeno discutibile, torno a dire che la Regione dovrebbe interfacciarsi con gli organi sanitari, vedi la conferenza dei sindaci che io sono in procinto di convocare per quanto riguarda le sorti della Usl2. Serve un confronto vero, fin dalle prime fasi della redazione, e non un partecipazione di facciata a posteriori. La giunta regionale deve rientrare nel rispetto istituzionali delle leggi, dei ruoli e dell’opportunità. I territori e i cittadini devono essere protagonisti, Terni è città capoluogo di provincia, è una delle città più rilevanti del Centro Italia, non può dunque essere seconda a nessuno” ha concluso.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

A Spoleto il 65° raduno annuale degli ex convittori

Spoleto

Fallimento Scs, sospese le aste: speranze per 18mila soci | Ritirato Palazzetto Pianciani

Spoleto

Parcheggi stazione, video virale dopo denuncia di AC e Spoleto2030 contro Sisti

in umbria

gli ultimi pubblicati

Pillole Italpress

Schifani “In Sicilia stanziati 30 milioni di euro contro il caro carburante”
Top News ITALIA

Open Fiber, al via la nuova campagna di comunicazione “The Fiber Life”

Pillole Italpress

Paltrinieri “Momento d’oro per lo sport italiano, ho tifato Sinner”
Pillole Italpress

Grano, il modello Casillo fra tracciabilità e formazione

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!