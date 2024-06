Bastia Umbra, Pecci e Lungarotti a caccia dei civici | Crollo Lega, il Pd supera FdI | Tutte le preferenze - Tuttoggi.info

Il crollo della Lega, il Pd che supera FdI, il M5S che in coalizione dimezza i suoi voti e la forza delle civiche, che a Bastia Umbra valgono il 44% dei voti (sommando i voti ottenuti dalle tre liste dei candidati finiti al ballottaggio e dalle quattro di Degli Esposti). Sono le luci e le ombre a Bastia Umbra. Dove proprio i civici saranno determinanti al ballottaggio, con tanto di un doppio piano per ‘conquistare’ i cuori, da destra e da sinistra.



A Bastia Umbra come emerso ieri sera sarà ballottaggio tra Erigo Pecci e Paola Lungarotti, rispettivamente candidato del campo progressista (PD, Alleanza Verdi Sinistra, Uniti per Bastia, Movimento 5 Stelle, PSI, Progetto Bastia) e la candidata del centrodestra ufficiale e liste civiche (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Paola Lungarotti sindaco). E proprio i due front runner, a pochi minuti da quando il ballottaggio è diventato ufficiale, hanno dettato i primi piani: Lungarotti ha infatti ricordato la comunione di idee e valori tra il suo centrodestra e quello di Degli Esposti, e anche parlato di una sorta di ‘gentlewoman agreement’ per cui chi delle due candidate non fosse arrivata al ballottaggio avrebbe sostenuto l’altra.

“Io, da sempre, e noi tutti – le parole a caldo di Lungarotti – abbiamo cercato di parlare: le difficoltà sono nate dalla contingenza, ma non da differenze di valori. E avevamo una sorta di accordo morale: chi delle due andava al ballottaggio avrebbe sostenuto l’altra. Credo questo principio sia sempre valido e presto ci confronteremo e raccoglieremo le opinioni”. Diversa invece la tattica di Pecci, che più che di accordi politici, pensa a conquistare i civici “Siamo molto entusiasti del risultato – le parole del candidato progressista – siamo in testa al ballottaggio, in controtendenza anche rispetto a situazioni italiane ed europee. Abbiamo un progetto chiaro e un progetto per la città. E al ballottaggio ci rivolgeremo ai cittadini e ai temi sollevati, alle associazioni ai volontari e a con nel civico si è già impegnato e con loro concorderemo e ci faremo carico delle proposte”. Degli Esposti e la sua coalizione per il momento a analizzano: lunedì pomeriggio la candidata riconosceva che certo, la sua coalizione è di “civici di centrodestra”, ma è sembrata tenersi le mani più libere: “Siamo in attesa di capire come andare avanti, non è che ci sono preclusioni particolari. Parleremo con chi avrà voglia di parlare con noi, non so se ci cercheranno da destra o da sinistra”, le sue parole. E certo bisognerà vedere – al di là delle ammuine e delle frasi di rito – quanto i civici, al netto di una difficile ipotesi Pecci, sosterranno quella Lungarotti per mesi attaccata con tanto di dimissioni del vicesindaco e l’addio di tre consiglieri di Forza Italia e uno di Bastia Popolare che per tenere il punto hanno anche votato contro a un documento tecnico come il bilancio consuntivo, rischiando di far commissariare Bastia per neanche un mese.

Al netto delle tattiche, non mancano le spine: la Lega, che nel 2019 aveva poco più di 2000 voti, pari al 18%, crolla a 159 voti, pari a circa il 2%; mentre in casa Degli Esposti deludono le due civiche Bastia Futura e Forza bastia, che insieme prendono circa 500 voti e poco più del 5%. Anche in casa ‘campo largo’ il M5S perde voti – come sempre quando va in coalizione – dimezzando i voti di cinque anni fa; sorride invece il Pd, che va in pari quanto a voti rispetto a cinque anni fa, ma supera Fratelli d’Italia nel voto complessivo, quasi 17 contro 14. Questi i risultati della coalizione Pecci: al primo posto il Pd (1.718 voti e il 16,84%), secondo #PecciSindaco – Uniti per Bastia (1.125 voti, 11,03%), terzo M5S (541 voti e il 5,30%), quarta Alleanza Verdi e Sinistra (384 voti, 3,76%), quinto Progetto Bastia (373 voti, 3,66%) e sesto Partito Socialista Italiano (190 voti e 1,86%).



La coalizione Lungarotti arriva al ballottaggio con il primo posto per Fratelli d’Italia (1493 voti e 14,64%), seguita da Paola Lungarotti sindaco (1436 voti, 14,08%), Forza Italia (695 voti e il 6,81%) e quarta la Lega (193 voti e 1,89%). Degli Esposti è terza grazie a Civica per Bastia (724 voti pari al 7,10%), secondo posto per Bastia Popolare (573 voti e il 5.62%), Bastia Futura (310 voti e il 3,04%) e Forza Bastia (213 voti e il 2,09%). Infine, Santoni, con 242 voti, pari al 2,21%. In totale su 17.068 aventi diritto al voto hanno votato 11.330 persone (il 66,38%), con 247 nulle, 118 bianche e 3 schede contestate.

