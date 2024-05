Rocca Albornoz Spoleto, aprono al pubblico i percorsi panoramici delle Torri - Tuttoggi.info

Dal 1° giugno 2024, per la prima volta aprono al pubblico le Torri, una suggestiva visita attraverso cunicoli e antiche carceri

Dal 1° giugno 2024, per la prima volta, il pubblico potrà accedere ai percorsi panoramici camminando sulla sommità delle torri della Rocca Albornoz di Spoleto: grazie a visite guidate su prenotazione, attraverso un suggestivo percorso che passa per cunicoli e antiche carceri, si potranno raggiungere le viste mozzafiato che abbracciano l’intero territorio spoletino.

L’intervento, reso possibile grazie ai finanziamenti del Ministero della Cultura nell’ambito dei “Grandi progetti beni culturali” e dell’Unione Europea, acquisiti attraverso la Regione Umbria e il Comune di Spoleto, permetterà di passare da una torre all’altra attraverso gli antichi camminamenti militari per accedere all’interno di ambienti dove, grazie a suggestivi video e materiale didattico, il pubblico potrà entrare in contatto con la storia della Rocca e conoscere le diverse attività che si sono alternate tra le sue mura nel corso dei secoli.

Oltre a permettere l’esplorazione di ambienti mai aperti al pubblico prima d’ora, i percorsi delle Torri raccontano la vita in Rocca al tempo della sua costruzione a metà del Trecento e quella dei carcerati che vi sono stati rinchiusi tra XIX e XX secolo, narrano la storia della Via Flaminia e di quanti – pellegrini, mercati, contadini, religiosi, uomini d’arme, viaggiatori – la attraversarono nel corso dei secoli. Una volta usciti dalle stanze su cui si alternano numerosi e affascinanti graffiti lasciati dai prigionieri sulle pareti, i visitatori – organizzati per piccoli gruppi su prenotazione – usciranno sulle terrazze panoramiche, dove potranno scoprire da un punto di vista assolutamente inedito gli edifici e i paesaggi che si ammirano dall’alto, a partire dal Monteluco fino al Ponte delle Torri con il Fortilizio dei Mulini, dalla Cattedrale di Spoleto al Teodelapio: ognuno di questi siti sarà illustrato e raccontato da appositi strumenti per arricchire l’esperienza di ciascun partecipante.

Il Malborghetto: un nuovo giardino pubblico alla Rocca di Spoleto

Insieme ai percorsi delle Torri, il 1° giugno aprirà con libero accesso anche lo spazio del Malborghetto, intervento realizzato anche in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria. Nell’area in cui si colgono le più antiche tracce di antropizzazione del Colle di Sant’Elia, è stato realizzato un giardino, mantenendo a vista le strutture archeologiche. Immaginato come raccordo tra lo spazio chiuso della Rocca e la città, il Malborghetto è stato dotato di una zona attrezzata per spettacoli e giochi per i più piccoli: un nuovo spazio pubblico a disposizione dei cittadini di Spoleto e dei viaggiatori che visiteranno la Rocca

MODALITA’ DI VISITA E PRENOTAZIONE

Grazie a Sistema Museo, sarà possibile visitare i camminamenti delle Torri in gruppi di massimo 13 persone, in un percorso della durata di circa un’ora, con le modalità di seguito illustrate.

Orari partenza visite

Venerdì: ore 17.00

Sabato domenica e festivi: ore 10.00 – 12.00 – 15.00 – 17.00

La visita è accompagnata per gruppi di massimo 13 partecipanti ed ha la durata di 1 ora circa. La prenotazione è consigliata scrivendo all’indirizzo email museoducatospoleto@sistemamuseo.it. È necessario presentarsi un quarto d’ora prima della partenza presso la biglietteria del museo. In caso di condizioni meteo avverse il servizio di visita sarà sospeso a insindacabile giudizio della Direzione.

Tariffe

Ingresso Rocca Albornoz-Museo Nazionale del Ducato di Spoleto + Visita accompagnata delle torri:

Intero: € 15

RIDOTTO agevolazioni MiC (*): € 10

RIDOTTO 18-25 anni: € 10

RIDOTTO 12-17 anni e Gruppi Scuola: € 8

(*) Ridotto agevolazioni MiC riservato a:

Guide turistiche con licenza riconosciuta.

Personale del MIC.

Membri ICOM (International Council of Museums).

Gruppi di studenti di qualsiasi scuola, pubblica o privata, appartenente all’Unione Europea, accompagnati dai rispettivi insegnanti.

Insegnanti della Scuola Statale italiana.

Studenti e docenti in architettura, archeologia, storia dell’arte, conservazione dei beni culturali e scienze della formazione residenti nell’Unione Europea.

Studenti dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze.

Studenti della Scuola di Restauro del Mosaico di Ravenna e dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro.

Giornalisti italiani iscritti all’Ordine dei Giornalisti.

Giornalisti stranieri.

Elenco completo su beniculturali.it/agevolazioni

In occasione della prima domenica del mese e delle giornate ad ingresso gratuito promosse dal Ministero della Cultura la tariffa per la Visita delle Torri è di € 10.

Spoleto Card: i possessori della Spoleto Card possono acquistare la Visita accompagnata delle Torri presso la biglietteria della Rocca Albornoz-Museo Nazionale del Ducato di Spoleto ad un costo di € 8.

VISITE SU PRENOTAZIONE

È possibile prenotare la Visita delle Torri in altri giorni ed orari rispetto quelli ordinari scrivendo una mail a museoducatospoleto@sistemamuseo.it:

Visita Gruppo di 13 partecipanti secondo le tariffe sopra previste.

Visita Esclusiva (fino a 12 partecipanti) costo fisso € 150 oltre il biglietto di ingresso.

Per la natura degli ambienti storici, il percorso panoramico di visita alle Torri non è accessibile alle persone con disabilità.

Ufficio Promozione e Comunicazione Musei nazionali di Perugia-Direzione regionale Musei nazionali Umbria