Quintana, è il giorno della Giostra | LA DIRETTA

Campo de li giochi sold out e occhi puntati sulle prestazioni dei cavalieri dopo le prove ufficiali. Ritorna in campo Innocenzi.

Campo de li Giochi sold out a Foligno per la Giostra della Sfida 2024, che dovrà assegnare il Palio disegnato da Diego Miguel Mirabella. Tanta attesa per verificare le prestazioni dei cavalieri e tanta attesa anche per rivedere in campo Luca Innocenzi, il ‘Cannibale’, al su rientro dopo il Daspo che lo aveva tenuto lontano lo scorso anno.

Tra gli ospiti, oltre ai rappresentanti delle istituzioni, anche il noto cantante, voce dei Pooh, Dodi Battaglia. Sempre incredibili le coreografie dei Rioni, che hanno dato sfogo alla propria creatività.

Quintana, i binomi in campo. Due cavalli al debutto

Palazzo Candiotti, come da tradizione, ha diffuso i binomi, su cui però in serata sono emerse novità. Salvo sorprese dell’ultimo minuto a scendere in campo dovrebbero essere: Rione Ammanniti: Mattia Zannori su Franceschina; Rione La Mora: Luca Morosini su Può Succedere; Rione Giotti: Riccardo Raponi su Daytona Man; Rione Croce Bianca: Lorenzo Savini su Sopran Hadley; Rione Badia: Lorenzo Melosso su Texas Cactus; Rione Spada: Tommaso Finestra su Romantic Walk; Rione Cassero: Luca Innocenzi su Guitto; Rione Morlupo: Mario Cavallari su Miss Baker; Rione Pugilli: Raul Spera su Run to Me; Rione Contrastanga: Daniele Scarponi su Temesvar. Il tutto in un ordine di partenza deciso con le Prove ufficiali. Per quanto riguarda i binomi, sorpresa Luca Innocenzi, che sceglie un cavallo debuttante come Altrimenti, a differenza dell’annunciato Guitto. L’altro cavallo debuttante è quello del Morlupo, guidato da un altro debuttante, il cavaliere Baldo, Mario Cavallari.

L’albo d’oro

Nell 2023 a primeggiare, per la Sfida, era stato il Giotti con Massimo Gubbini su Daytona Man. A settembre era stata la volta dello Spada con Tommaso Finestra su Romantic Walk. Occhi puntati su Innocenzi che, in caso di vittoria, si porterebbe al secondo posto tra i cavalieri più vittoriosi, con 11 pali, insieme a Paolo Margasini e ad una sola lunghezza di distanza da Marcello Formica e Paolo Giusti, a 12.

