Guardea, la locale Sezione Anc dona le bandiere alla Stazione Carabinieri - Tuttoggi.info

Nei giorni scorsi, alla Stazione Carabinieri di Guardea (TR), il presidente pro tempore della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Luogotenente in congedo Angelo De Angelis, ha donato, a nome di tutti gli iscritti, le Bandiere dell’Unione Europea e Italiana nelle mani del Comandante di Stazione, Luogotenente C.S. Mauro Caterini.

Un gesto simbolico che sta a testimoniare, ancora una volta, il legame indissolubile tra i militari dell’Arma dei Carabinieri in servizio ed in congedo.

La Sezione ANC di Guardea (TR), che aggrega carabinieri in congedo, loro familiari e simpatizzanti dell’Istituzione, è stata fondata nel 1950 ed oggi vanta 55 iscritti.

L’attuale Presidente è in carica dal 2010, dopo aver prestato servizio attivo per oltre 30 anni: arruolatosi nell’Arma nel 1976, ha prestato servizio presso il Nucleo Carabinieri Quirinale di Roma fino al 1993, anno in cui è stato trasferito come Comandante presso la Stazione Carabinieri di Guardea. Nel 1998 ha assunto il Comando della Stazione Carabinieri di Castiglion del Lago (PG), per poi esser trasferito, l’anno successivo, presso la Compagnia di Amelia, con l’incarico di Comandante, che ha retto fino al 31 dicembre 2009, quando è stato collocato in congedo.