Primo premio all’Orchestra della Pianciani-Manzoni, fiore all’occhiello dell’Istituto Comprensivo Spoleto 2 - Tuttoggi.info

Premio aggiudicato con diversi generi musicali: dai Pink Floyd, del repertorio Rock, alla Sinfonia n°9 di Dvorak, dal repertorio classico

L’Orchestra dell’Istituto Comprensivo Spoleto2 ha ottenuto il primo premio al concorso musicale internazionale “Premio Lizori”, che si è svolto all’interno del Castello di Pissignano Alto, nel Comune di Campello sul Clitunno, venerdì 24 maggio. L’Auditorium comunale Alberto Pacifici ha accolto gli studenti dell’Orchestra delle classi seconde e terze della Pianciani-Manzoni che ha partecipato nella categoria ” scuole medie ad indirizzo musicale” ottenendo il primo premio con la votazione di 96/100.

I docenti di strumento, orgogliosi per questo importante riconoscimento, plaudono i ragazzi per il loro grande impegno e la serietà con cui hanno affrontato le esibizioni. I pezzi con cui gli allievi musicisti si sono aggiudicati il premio appartengono a due diversi generi musicali: “Another Brick in the wall” dei Pink Floyd, dal repertorio Rock, e “Largo” – Sinfonia n°9 “Dal nuovo mondo” di Dvorak, dal repertorio classico.

L’orchestra vincitrice è composta da ragazzi provenienti dalle classi seconde e terze dei tre plessi della secondaria Pianciani-Manzoni. Coinvolti nella manifestazione i docenti Laura Magnani (pianoforte), Andrea Bartoccioli(clarinetto), Marika Di Cesare (chitarra) ed il direttore Emanuele Giunta (corno). La partecipazione a manifestazioni come questa, rappresentano la volontà dei docenti di offrire ai ragazzi l’occasione di mettersi alla prova e di avere esperienze di crescita, poiché queste esibizioni permettono loro di dimostrare che con l’impegno e la volontà si riescono a raggiungere risultati a volte anche inimmaginabili.





Luogo: Via Arpago Ricci, 8, SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA