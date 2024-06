Londra nella top ten delle città più costose nel mondo - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Londra è entrata nella top 10 di un indice globale che analizza le città più costose. La città è salita di nove posizioni rispetto all’anno scorso, posizionandosi all’ottavo posto nella classifica di Mercer sul costo della vita nel 2024. Posizionata appena sotto New York, Londra è balzata in cima alla lista grazie a fattori quali il costo generale della vita e i prezzi degli affitti, secondo gli autori della classifica.

Hong Kong ha mantenuto il primo posto nella classifica di quest’anno, seguita da Singapore. Le città svizzere di Zurigo, Ginevra e Basilea completano la top five delle città più costose. Edimburgo si è piazzata al 53° posto, Glasgow al 68°, Birmingham al 78°, Aberdeen all’82° e Belfast all’87°. Parigi si è classificata al 29° posto e Dublino al 41°.

L’indice comprende 226 località in tutto il mondo. Misura il costo comparativo di oltre 200 articoli in ciascuna località, tra cui trasporti, cibo, abbigliamento, articoli per la casa e intrattenimento. Abuja, in Nigeria, si è classificata come la meno costosa dell’indagine, al numero 226.