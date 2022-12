Cacciatore spara al 'collega' nel cespuglio | Condannato in Cassazione - Tuttoggi

Per quanto riguarda la seconda osservazione: “Con il secondo motivo, sempre con riferimento all’istituto di cui all’art. 35 cit., la difesa ha dedotto violazione di legge per non avere il giudice disposto la sospensione del procedimento onde valutare la congruità dell’offerta, richiamando Sezioni Unite penali Sbaiz del 2015, per affermare che, ai fini della declaratoria di estinzione, una volta formulata l’offerta, il giudice deve sentire le parti, senza che sia necessario il consenso della persona offesa, il cui dissenso, al contrario, non impedisce la declaratoria di estinzione in esame. In tal caso, il giudice dovrà pronunciare il proscioglimento alla stregua dell’art. 129, cod. proc. pen., essendogli preclusa attività istruttoria intesa ad accertare l’esistenza o meno del reato, il termine dell’udienza di comparizione avendo natura perentoria, sempre che l’imputato sia stato effettivamente edotto della possibilità di estinzione del reato mediante condotta riparatoria, ciò che, nella specie, non era avvenuto, avendo in ogni caso l’imputato formulato l’offerta. Il giudice, dal canto suo, non ne aveva valutato la congruità, eventualmente sospendendo il procedimento per il relativo accertamento”.

Cacciatore condannato

Svolta la relazione dal Consigliere Gabriella Cappello e lette le conclusioni del Procuratore generale Luca Tampieri, il ricorso è stato rigettato e il richiedente condannato anche al pagamento delle spese processuali.

