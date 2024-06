Busitalia Umbria: al via Quibus, il nuovo servizio a chiamata su prenotazione a Orvieto

Il nuovo servizio collegherà la stazione ferroviaria con tutte le frazioni del Comune di Orvieto. Tutte le informazioni su come prenotare

Busitalia (Polo Passeggeri Gruppo FS) introduce QuiBUS, un nuovo e innovativo servizio a chiamata che collega tutte le frazioni del comune di Orvieto con la stazione ferroviaria. Il servizio, operativo dal 10 giugno tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30, al costo di 1,30€ (€2 se acquistato a bordo), collegherà la stazione ferroviaria con tutte le frazioni del Comune di Orvieto.

Il servizio Quibus

Per accedere al servizio è necessario prenotare chiamando il numero 0744 492775 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 19:00) il giorno precedente a quello in cui si intende viaggiare (per il lunedì la prenotazione va effettuata il venerdì precedente). Al momento della prenotazione occorre comunicare all’operatore l’orario dello spostamento desiderato, l’origine e la destinazione del viaggio e il numero di passeggeri.

I diritti dell’abbonamento

L’abbonamento urbano di Orvieto dà diritto all’utilizzo del QuiBUS previa prenotazione: i possessori di abbonamento devono specificare di essere abbonati al momento della prenotazione ed esibire l’abbonamento prima della salita a bordo. Con l’introduzione del servizio a chiamata tutte le frazioni saranno connesse alla stazione di Orvieto con QuiBUS Orvieto, permettendo un facile accesso alle principali destinazioni. Saranno disponibili collegamenti diretti con l’Ospedale tramite la Circolare B e le linee Circolare B1 e Circolare B2, che serviranno le zone di La Svolta, Ospedale, Ciconia e Stazione. La località Sferracavallo sarà servita da QuiBUS Orvieto oltre che dalla Circolare B diretta e/o in combinazione con le Circolari B1, B2 e la linea 5.

L’azienda

“Questo potenziamento del trasporto pubblico locale rappresenta un passo avanti verso una mobilità più integrata, efficiente e rispettosa dell’ambiente, migliorando significativamente la mobilità di residenti e turisti e permetterà di servire un territorio più esteso. In questo modo, anche i residenti delle zone periferiche, attualmente non coperte dal servizio pubblico di linea, potranno raggiungere il centro città in bus“, dice l’azienda.

Tutti gli approfondimenti, i dettagli e gli orari dei servizi offerti da Busitalia sono disponibili su www.fsbusitalia.it