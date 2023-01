'Busatti stoffe' chiude dopo 66 anni, il 'Forno Luchetti' dopo 52 | Il grazie del Comune - Tuttoggi

Salutati e premiati in Comune Enzo Sassolini di “Busatti stoffe” e la famiglia Luchetti del forno di Pierantonio per aver contribuito alla crescita del commercio e dell'artigianato

L’Amministrazione comunale di Umbertide ha voluto rendere omaggio a due storiche imprese commerciali, che hanno scelto di cessare la propria attività con l’inizio del nuovo anno.

Dopo 66 anni ha deciso di chiudere la “Busatti stoffe” di Pier Lorenzo (per tutti Enzo) Sassolini, anghierese di nascita ma ormai ‘frattegiano’ a tutti gli effetti che per decenni, insieme alla moglie Ornella e ai figli, ha salutato dall’inizio di via Guidalotti tutti coloro che si sono recati in piazza a Umbertide.