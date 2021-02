Buoni spesa: ecco i negozi che hanno aderito all'iniziativa

Sono 9 in più di queli impegnati nella precedente distribuzione

Pubblicato l’elenco delle attività commerciali nelle quali sarà possibile spendere i buoni spesa distribuiti per far fronte all’emergenza economica.

Verranno serviti i primi 430 nuclei familiari in ordine rigorosamente alfabetico per le domande che non hanno avuto necessità di integrazioni e per le quali la documentazione era già completa. A spiegare i dettagli l’assessore alle politiche sociali, Agostino Cetorelli. “Quando gli altri richiedenti avranno integrato le parti mancanti delle domande incomplete verranno ricontattati al telefono per la consegna – ha proseguito l’assessore. La distribuzione dei buoni verrà curata dalla protezione civile e dalle associazioni Croce Rossa, Anc (Associazione nazionale carabinieri) Lares, Città di Foligno e Croce Bianca. Il lavoro di istruttoria delle 830 pratiche è in costante aggiornamento da parte del servizio accoglienza inclusione ed emergenza. Al bando sul lato esercizi commerciali hanno aderito 10 punti vendita il cui elenco è pubblicato nel sito del Comune di Foligno”.

Tutte le attività