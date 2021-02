Bando famiglie numerose, contributo più alto a coppia tifernate con 8 figli - Tuttoggi

Ha 8 figli la coppia di Città di Castello che ha ricevuto il contributo più alto, 900 euro, nell’ambito del bando per famiglie numerose della zona sociale 1.

Delle 79 domande pervenute, per ora, il fondo della Regione Umbria ne può finanziare 29. I nuclei che ne beneficeranno sono di Città di Castello ma anche di Umbertide, Pietralunga e San Giustino.

“Sono contributi di importo diverso. Il più alto, 900 euro, andrà ad una famiglia che ha 8 figli, di cui 6 ancora minori” ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali Luciana Bassini, sottolineando come “le risorse del bando erano di 15mila euro. Auspichiamo che sia finanziato perché anche se si parla di inverno demografico c’è ancora chi investe nelle future generazioni e la legge regionale ha tra le sue benemerite finalità sostenere il maggiore carico nel lavoro di cura ed educativo, attraverso un sostegno economico delle famiglie con almeno 4 figli”.

Questa misura rappresenta uno soltanto degli strumenti con cui l’Amministrazione sta vicino alle famiglie in difficoltà economiche o di altro tipo. In questo momento ad esempio sono in distribuzione i contributi per il ‘Noinsieme‘ che finanzia i beni di prima necessità, il Family Tech per abbattere il divario digitale (buoni spesa tecnologici per le famiglie che hanno subito decurtazioni del reddito a causa dell’emergenza sanitaria).

Riteniamo però che un’iniziativa focalizzata sulle famiglie numerose sia importante, una risposta ad una domanda da parte del territorio. – aggiunge Bassini – I numeri delle richieste, 79 domande di cui 50 ancora da evadere, debbono farci riflettere sull’opportunità di incrementare il fondo come misura autonoma della zona sociale 1. E’ in fondo una sorta di quoziente familiare che viene applicato alla realtà locale e che indirettamente costituisce un riconoscimento di questa tipologia di unione, sempre più rara ma ancora presente e vitale”.