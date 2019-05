Broker assicurativo sotto inchiesta, ricorso contro la confisca | Ci sono altri 2 indagati

Farà ricorso contro la confisca decisa dal tribunale di Perugia il broker assicurativo di Spoleto Alessandro Santi, finito al centro di un’inchiesta della Procura della Repubblica di Spoleto. Inchiesta che lo vede indagato per vari reati (esercizio abusivo dell’attività finanziaria, reati societari, truffa, appropriazione indebita aggravata ed evasione fiscale) insieme ad altre due persone, quest’ultime accusate di reati minori che sarebbero relativi alla compravendita di un bene. Il pm ha chiesto per loro il rinvio a giudizio e l’udienza davanti al gup si dovrebbe tenere nei prossimi mesi.

Ma l’iter per la confisca dei beni è diverso e parallelo: se il provvedimento – operato su immobili, soldi, veicoli e quote societarie per un valore di 1,8 milioni – venisse confermato, diventerebbe infatti esecutivo indipendentemente poi dal processo penale.

Per questo il 46enne spoletino, difeso dall’avvocato Alessandro Ricci del foro di Perugia, presenterà ricorso contro la confisca.

“La dimensione del provvedimento emesso, sia in termini di valore che di beni oggetto della misura di prevenzione eseguita, – evidenzia l’avvocato Ricci – appare eccessiva e sproporzionata rispetto all’effettivo periodo di “sospetta fiscalità”. E’ stata infatti disposta confisca di prevenzione anche in relazione a beni insospettabilmente appartenenti all’interessato già da molti anni, addirittura dal 2000, quindi ben prima dello svolgimento delle attività finanziarie oggetto di attenzione investigativa e che si collocano a cavallo tra il 2011 e il 2013, anno di cessazione di ogni attività imprenditoriale societaria nel settore finanziario. Al tempo stesso risultano financo interessati dal provvedimento beni di analoga insospettabile provenienza di cui l’indagato è venuto nella titolarità con proprie risorse derivanti dalla lecita attività professionale esercitata con successo negli ultimi anni.

Proprio la ristrettezza temporale delle attività finanziarie svolte nel periodo di interesse investigativo, e della cui legittimità si discuterà nella sede processuale – si consideri che ad oggi delle evocate oltre 4000 polizze fideiussorie emesse nessun beneficiario ha mai lamentato nulla – consente di escludere che il Santi sia un “soggetto fiscalmente pericoloso” anche in ragione di procedure conciliative con il fisco da tempo in essere. Per tali ragioni, ferma restando l’attivazione di ogni difesa nell’ambito del processo principale, quando si svolgerà, sin da subito – conclude l’avvocato Alessandro Ricci – verrà tempestivamente proposto ricorso in appello contro il provvedimento di confisca di prevenzione, così come previsto dalla normativa, al fine di richiederne la revoca o comunque il suo ridimensionamento oggettivo”.

(Nella foto alcuni degli immobili oggetto del provvedimento di confisca)

