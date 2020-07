"Brindiamo a Spoleto", una giornata dedicata alle tipicità del territorio - Tuttoggi

Trentadue ristoranti dislocati in 7 piazze e 18 vie del centro storico. L’iniziativa “Brindiamo a Spoleto”, in programma venerdì 31 luglio, sarà un grande evento dedicato alla promozione e alla conoscenza delle principali produzioni enogastronomiche dello spoletino.

L’iniziativa

L’iniziativa, ideata e organizzata dal Comune di Spoleto insieme a Confcommercio Umbria – Mandamento Spoleto e al Consorzio Operatori Turistici ConSpoleto, sta coinvolgendo tutte le attività di ristorazione presenti nel centro storico della città.

Da piazza Garibaldi a piazza Campello, passando per corso Mazzini, piazza del Mercato, via Porta Fuga, piazza Duomo, via Monterone etc.

Un appuntamento che rappresenta la prima vera occasione per tornare a vivere insieme le piazze e le vie di Spoleto dopo il lockdown, grazie agli spazi all’aperto a disposizione questa estate di ristoranti, osterie, enoteche e taverne.

“Brindiamo a Spoleto” sarà un’esperienza gustativa interamente incentrata sulle produzioni tipiche della valle spoletana, una sorta di percorso sensoriale che ciascun ristorante svilupperà in quattro portate, proponendo dei menu ideati appositamente per questo evento.

Prenotazioni

Da giovedì 16 luglio sarà possibile prenotare per la serata del 31 contattando direttamente le attività di ristorazione che hanno aderito all’iniziativa (l’elenco in PDF è scaricabile qui).

Ristoranti, osterie, enoteche e taverne saranno facilmente raggiungibili tramite i percorsi meccanizzati (tapis roulant, scale mobili e ascensori) della mobilità alternativa, parcheggiando l’auto dei parcheggi di struttura Posterna, Spoletosfera e Ponzianina (ricordiamo che i parcheggi Posterna e Spoletosfera sono gratuiti dalle 21 alle 3).

Le attività partecipanti

